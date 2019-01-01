Вашингтон, 1 января, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Гражданин США Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, служил в морской пехоте. Об этом рассказал его брат Дэвид Уилан в интервью CNN.

Рене Магритт. Шпион. 1928

По его словам, бывший 48-летний военный приехал в Россию на свадьбу знакомого.

«Мы (родственники) очень озабочены его безопасностью и самочувствием, — рассказал Дэвид Уилан. — Его невиновность не вызывает сомнений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря 2018 г. в Москве сотрудники ФСБ задержали гражданина США Пола Уилана при «проведении шпионской акции». Другие подробности этого дела не сообщаются.

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