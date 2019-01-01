Киев, 1 января, 2019, 18:55 — ИА Регнум. В Николаевской области Украины столкнулись два транспортных средства — Opel Astra и Mazda-6. Об этом сообщили в пресс-службе областного отделения национальной полиции.

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ДТП произошло во вторник, 1 января, на автодороге Днепр-Николев возле пгт. Казанка. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, в том числе трое детей.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Казанковского отделения полиции, спасатели, медики, криминалисты и следователи», — говорится в сообщении.

Причины аварии пока неизвестны.

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