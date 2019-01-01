Магнитогорск, Челябинская область, 1 января, 2019, 18:49 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области принято решение об эвакуации 10-месячного мальчика, извлечённого из-под завалов 1 января, в Москву. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации, сначала ребёнка увезли в детскую городскую больницу, но в ближайшее время малыша перевезут в Москву спецбортом МЧС.

Mchs.gov.ru Спасение ребенка

В мэрии также сообщили подробности спасательной операции. Маленького мальчика обнаружили на месте обрушения седьмого подъезда дома № 164 по проспекту Карла Маркса 1 января. Когда объявили минуту тишины, то один из участников опергруппы услышал детский плач. По словам спасателей, ребёнок реагировал на шум, но как только устанавливалась тишина, то и мальчик тоже затихал. Для установления местонахождения малыша использовалась телевизионно-звуковая система поиска с видеокамерой и кинолог с собакой.

Завал бетонных плит был очень плотный, и существовала угроза обрушения бетонных плит. Группа спасателей торопилась разобрать конструкции как можно быстрее, опасаясь за жизнь ребёнка. Участникам спасательной операции помогли сведения, предоставленные очевидцами: детская кроватка располагалась рядом с диваном. Когда диван обнаружили, то стали разбирать завалы с разных сторон.

«В результате работы на участке было принято решение доставать ребенка снизу. Стоит сказать, что он лежал лицом вверх и был одет в кофту, носки и памперс. Кроме того, от холода плиты его защищало одеяло из флиса. С помощью инструментов были разобраны доски, в результате спасателям удалось разрезать линолеум и извлечь малыша из-под завалов», — отметили в городской администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа произошло обрушение седьмого подъезда десятиэтажного дома. На данный момент жертвами числятся восемь человек, чьи тела извлекли из-под завалов. По данным СМИ, на оперативном совещании 31 декабря губернатор Челябинской области заявлял, что под завалами могут находиться восемь детей.

Судьба 35 человек по-прежнему остаётся неизвестной. Госпитализированы шесть человек, двое из них — дети.

Сегодня, 1 января, обнаружен и спасён 10-месячный мальчик. Этот факт в мэрии Магнитогорска назвали новогодним чудом. Ребёнок находился под обломками дома более суток. Медики оценивают состояние малыша как крайне тяжёлое. Его доставят в ведущий центр детской хирургии и травматологии Москвы.