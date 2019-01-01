Лондон, 1 января, 2019, 18:18 — ИА Регнум. 1 января между коллективами «Эвертон» и «Лестер Сити» на стадионе «Гудисон Парк» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «лис».

BiloBlue Стадион «Гудисон Парк»

Единственный мяч в дебюте второй половины матча забил опытный скоростной английский нападающий Джейми Варди, замкнув навес Рикардо Перейры — 0:1.

Статистика матча («Эвертон"/"Лестер Сити»)

Удары 14/9

Удары в створ ворот 2/5

Процент владения мячом 61%/39%

Нарушения правил 5/8

Поданные угловые 6/5

«Лестер» набрал 31 очко и поднялся на 7-ю позицию. «Эвертон» с 27-ю баллами временно занял 10-ю строчку в таблице АПЛ.

Стартовые составы команд на матч:

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Зума, Динь, Кенни, Гомеш, Сигурдссон, Уолкотт, Гейе, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Чилуэлл, Эванс, Магуайр, Менди, Ндиди, Чоудури, Варди, Перейра, Геззаль.

Бригада арбитров: Мартин Аткинсон.

Желтые карточки: Гомеш — 52, Эванс — 75, Динь — 80, Тосун — 81.

Голы: Варди 58 — 0:1.