Гол Джейми Варди принес «Лестеру» победу над «Эвертоном»
Лондон, 1 января, 2019, 18:18 — ИА Регнум. 1 января между коллективами «Эвертон» и «Лестер Сити» на стадионе «Гудисон Парк» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «лис».
Единственный мяч в дебюте второй половины матча забил опытный скоростной английский нападающий Джейми Варди, замкнув навес Рикардо Перейры — 0:1.
Статистика матча («Эвертон"/"Лестер Сити»)
Удары 14/9
Удары в створ ворот 2/5
Процент владения мячом 61%/39%
Нарушения правил 5/8
Поданные угловые 6/5
«Лестер» набрал 31 очко и поднялся на 7-ю позицию. «Эвертон» с 27-ю баллами временно занял 10-ю строчку в таблице АПЛ.
Стартовые составы команд на матч:
«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Зума, Динь, Кенни, Гомеш, Сигурдссон, Уолкотт, Гейе, Ришарлисон, Калверт-Льюин.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Чилуэлл, Эванс, Магуайр, Менди, Ндиди, Чоудури, Варди, Перейра, Геззаль.
Бригада арбитров: Мартин Аткинсон.
Желтые карточки: Гомеш — 52, Эванс — 75, Динь — 80, Тосун — 81.
Голы: Варди 58 — 0:1.