Москва, 1 января, 2019, 17:55 — ИА Регнум. В отношении хоккеиста, устроившего дебош на борту самолета «Сочи — Москва», возбудили административное дело за мелкое хулиганство. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Мвд.рф Полиция

Собеседник агентства отметил, что летевший в салоне бизнес-класса дебошир, по предварительной информации, подрался с соседом.

«В отношении него (хоккеиста) полицейские возбудили административное дело», — сказал источник.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила РБК, что пассажирский самолет, следовавший из Сочи в Москву, совершил вынужденную посадку в Воронеже утром 1 января.

По ее словам, пассажир воздушного судна, устроивший дебош, был задержан сотрудниками полиции.

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