Воронеж, 1 января, 2019, 16:40 — ИА Регнум. Пассажирский самолет, следовавший из Сочи в Москву, совершил вынужденную посадку в Воронеже утром 1 января. Об этом сообщила РБК официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», реж Леонид Гайдай. 1965. СССР Дебошир в автобусе

По ее словам, один из пассажиров воздушного судна, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош.

Представитель МВД РФ уточнила, что мужчина, летевший в бизнес-классе, нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в адрес бортпроводников и пассажиров.

По ее словам, решение совершить вынужденную посадку в Воронеже принял командир воздушного судна. В аэропорту города дебошир был задержан сотрудниками транспортной полиции.

Источник агентства «Интерфакс» в авиаслужбах сообщил, что дебошир, из-за которого 1 января экстренно сел самолет в Воронеже, оказался хоккеистом.

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