Москва, 1 января, 2019, 16:44 — ИА Регнум. Контролёр торгового зала магазина одной из торговых сетей в Москве был убит злоумышленниками при попытке ограбления. Об этом 1 января сообщает телеканал РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Грабители ворвались в торговый зал магазина после его закрытия, в ночь на 1 января, и, избив контролёра торгового зала, похитили кассовый аппарат.

Мужчина, получивший множественные травмы, скончался.

Как выяснилось позднее, в денежном ящике кассового аппарата находились 126 рублей, которые и стали добычей злоумышленников.

По факту ограбления и убийства сотрудниками следственного комитета возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование, преступники разыскиваются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ограблении народного артиста Армении, актёра Рафаэля Котанджяна. У артиста в Ереване была похищена сумка с документами, деньгами и личными вещами.