Москва, 1 января, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Восемь человек были спасены от пожара на юго-западе Москвы. Об этом 1 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Джон Кольер. Пожар

Сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях рано утром, в 05:05 1 января.

Прибыв по адресу, пожарные обнаружили возгорание личных вещей и мебели в одной из квартир на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома. Из квартиры, благодаря самоотверженным и слаженным действиям огнеборцев были спасены восемь человек, среди которых были двое детей.

Ещё 20 жильцов дома были эвакуированы из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

В 05:46 пожар был локализован на площади 40 кв. метров, а в 06:00 пожар был ликвидирован полностью.

По предварительной информации, есть пострадавшие. О количестве пострадавших и их состоянии информации пока не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации крупного пожара в городском округе Щербинка города Москвы. Здесь произошло возгорание в трёхэтажном здании гаражного комплекса. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.