Магнитогорск, Челябинская область, 1 января, 2019, 15:09 — ИА Регнум. В Челябинской области губернатора ежечасно информируют о состоянии госпитализированных горожан, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске. Глава региона находится на месте трагедии и в первой половине дня 1 января посетил раненых в больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Gubernator74.ru Борис Дубровский посетил в больнице пострадавших магнитогорцев

В частности, губернатор Борис Дубровский навестил 13-летнего подростка. Из отрывков воспоминаний мальчик рассказал губернатору, как всё произошло. Подросток жил на третьем этаже разрушенного здания. Глава региона пожелал школьнику скорейшего выздоровления и вручил подарок — ноутбук.

Добавим, что 31 декабря мальчика навестил президент России Владимир Путин.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Магнитогорска, у 13-летнего ребёнка зафиксированы сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, грудной клетки и живота, обморожение ступней. В настоящее время он чувствует себя хорошо, жалоб нет, с ним работает психолог.

Напомним, утром 31 декабря 2018 года из-за взрыва бытового газа обрушился целый подъезд десятиэтажного дома в Магнитогорске. По данным областного ГУ МЧС, по состоянию на 12:00 местного времени (10:00 мск), в больницы были доставлены пять человек.

Из-под завалов извлечены тела восьми жителей. Неизвестна судьба 36 граждан. 2 января в регионе объявлен траур.