Курильск, Сахалинская область, 1 января, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Проведенный ИА REGNUM опрос относительно уровня информированности и мнения россиян по вопросу принадлежности Курильской гряды — стоит ее отдавать японцам или нет, и если отдавать, то при каких условиях, однозначно выявил, что подавляющее большинство опрошенных граждан видят Курилы исключительно как территорию России. Никаких компромиссов и никаких разменов. Так прокомментировал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик проведенный редакцией соцопрос.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Данная консолидированная позиция граждан России является продолжением и зримым свидетельством того Крымского консенсуса, который присутствует в нашем обществе с весны 2014 года. Земли много не бывает. Как и Родины. Если японцы хотят с нами сотрудничать, то пусть это делают на общих основаниях со всеми. Для этого незачем торговать нашей землей. Американцы им устроили ядерный Армагеддон, а они с ними сотрудничают без проблем — на тех условиях, что им диктуют американцы. Почему мы должны поступать иначе? Разве мы проиграли в 1945 году?

Ради чего мы должны это делать? Ради японских технологий? Так у Китая и Южной Кореи не хуже, если не лучше. И никаких претензий, тем более территориальных, они нам не высказывают. В этом плане, если нам надо активизировать как-то экономическое и технологическое сотрудничество с Японией, думаю, надо еще несколько десятилетий подождать, пока Япония сама не созреет и не откажется от своих заведомо надуманных требований. Нам, в отличие от Японии, торопиться некуда», — говорит Юрий Баранчик.

В ноябре-декабре редакцией ИА REGNUM был проведен социологический опрос, в котором приняли участие 54 309 читателей, по вопросам принадлежности Курильской гряды и возможных вариантов развития событий вокруг этой российско-японской проблемы. Как показали результаты, подавляющее большинство респондентов выступает за сохранение Курильской гряды как территории России и не поддерживает никаких вариантов размена этой российской территории с японской стороной.