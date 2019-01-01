Иерусалим, 1 января, 2019, 14:18 — ИА Регнум. В Израиле лидер партии «Авода» и председатель блока «Сионистский лагерь» Ави Габай заявил, что его партия прекращает сотрудничество с лидером партии «Ха-Тнуа» Ципи Ливни, вместе с которой они и образовывали данный блок. Об этом сегодня, 1 января, пишет газета The Jerusalem Post.

Knesset.gov.il Кнессет

Напомним, что «Авода» — это старейшая партия Израиля, создавшая государство. «Авода» бессменно руководила Израилем в первые десятилетия существования этой страны. «Авода» действовала в тандеме с идеологически близким ей движением «Ха-Тнуа», образуя блок «Сионистский лагерь». Фракция этого блока была второй по численности в Кнессете.

По словам Габая, он ещё верит в то, что удастся создать крупный оппозиционный блок, однако для создания подобного объединения его члены должны соблюдать договорённости, чего нет в «Сионистском лагере».

«Я все еще верю в партнерство и объединение в один общий лагерь для привнесения изменений, но успешное партнерство требует дружбы, соблюдения договоренностей и верности нашему пути. Этого не происходит в этом партнерстве«, — сказал лидер партии «Авода».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний раз выборы в Кнессет проходили в марте 2015 года. Тогда 30 мандатов получила партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, 24 — «Сионистский лагерь» (союз «Авода» и «Ха-Тнуа»), 13 — «Объединённый список» (ХАДАШ, БАЛАД, РААМ, ТААЛ), 11 — «Йеш атид», шесть — «Наш дом — Израиль». Всего в Кнессет прошли десять партий и блоков.

24 декабря правящая коалиция правых и религиозных партий решила распустить Кнессет из-за проблем с принятием закона о призыве. Новые выборы должны пройти в апреле.