Хабаровск, 1 января, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Двое из шести человек, госпитализированных после схода лавины в Хабаровском крае, уже выписаны из медучреждения. Об этом 1 января сообщает ТАСС.

George Hodan George Hodan

Выписанные чувствуют себя удовлетворительно, один из ранее пострадавших уже приступил к исполнению служебных обязанностей на своём рабочем месте.

Четыре человека остаются в медучреждении, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Пострадавшие были переведены из больницы села Многовершинное в центральную районную больницу города Николаевска-на-Амуре.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о сходе лавины у села Многовершинное Николаевского района в Хабаровском крае. В зоне бедствия оказалась одна из производственных площадок золотодобывающей станции.

Под снежными завалами оказались 11 человек. В результате спасательной операции все люди были извлечены из-под снежных завалов. Два человека скончались, шестеро были госпитализированы с ушибами и обморожениями.