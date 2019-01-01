Фаэнца, Италия, 1 января, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Глава команды автогонок в серии «Формула-1» «Торо Россо» Франц Тост рассказал о том, что его компания потратила 2,3 млн евро в 2018 году на аварии пилотов команды Пьера Гасли и Брендона Хартли, его слова приводит 1 января Motorsport.

Morio Болиды команды «Торо Россо»

По словам главы «Торо Россо», в этом сезоне у команды были и хорошие, и плохие моменты. Хорошие — очевидны, это места на этапах чемпионата «Формулы-1», за которые гонщики получили в чемпионате очки.

«В этом году мы только на аварии потратили 2,3 миллиона евро», — рассказал Франц Тост, говоря о моментах, которые он не считает положительными, и добавил, что это были аварии Пьера Гасли в Барселоне и Франции, а также аварии Брендона Хартли на этапах в Канаде, Великобритании и Италии.

Отметим, в итоговом зачете чемпионата мира автогонок «Формула-1» команда «Торо Россо» заняла 9-е место.