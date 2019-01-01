Париж, 1 января, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился своими ожиданиями от борьбы с российскими спортсменами Сергеем Устюговым и Александром Большуновым на гонке «Тур де Ски», проходящей во Франции. Его слова 1 января приводит TV2

Steffen Prößdorf Йоханнес Клебо

По словам Клебо, в гонке на 15 км он показал приличный результат, далеко от Устюгова и не очень далеко от Большунова, так как десять секунд в общем зачете — это немного.

Кроме этого, норвежец посетовал, что он не знает русского языка и потому не может вывести российских лыжников из себя, а на английском они не говорят.

«Так что это мало помогает», — заключил Клебо.

Отметим, в общем зачете «Тур де Ски» норвежский спортсмен идет третьим, на первом месте Александр Большунов.