Санкт-Петербург, 1 января, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Двое мужчин задержаны по подозрению в телефонном терроризме в Санкт-Петербурге. Об этом 1 января сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Разговор по телефону

Ложные сообщения о заложенных в разных районах города взрывных устройствах поступили в последний день ушедшего года, 31 декабря, с разницей в полчаса.

Первое сообщение о минировании поступило около 20:00. Неизвестный сообщил о взрывном устройстве, якобы заложенном в строительной технике на севере города. При проверке указанного места сотрудники полиции не обнаружили ничего опасного. Проведя оперативно-разыскные мероприятия, полицейские задержали мужчину 48 лет, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

Второй звонок с сообщением о заминировании одного из домов на улице Моховая поступило в 20:30 от гражданина 35 лет, находящегося под воздействием алкоголя. Осмотр дома по указанному адресу не выявил никаких опасных веществ и предметов. Гражданин был задержан сотрудниками полиции.

По факту сообщений проводятся проверки, после которых будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.

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