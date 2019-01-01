Магнитогорск, Челябинская область, 1 января, 2019, 13:03 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области чиновники предложили жителям многоэтажки, пострадавшей от взрыва, помощь с жильём. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, есть два варианта предоставления помощи.

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Жители, чьи квартиры пострадали от взрыва, смогут получить поддержку на выбор: компенсацию за съём жилья в течение трёх месяцев на сумму до 15 тысяч рублей в месяц или временно переехать в общежитие, где предусмотрено бесплатное проживание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов. Причиной стал взрыв газа. Из-под завалов извлечены тела восьми человек. Судьба 36 граждан остаётся неизвестной. 2 января в регионе объявлен траур.