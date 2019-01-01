Магнитогорск, Челябинская область, 1 января, 2019, 12:47 — ИА Регнум. В Челябинской области 2 января объявлен днём траура. Распоряжение подписал губернатор Борис Дубровский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Траурная свеча

На всей территории региона будут приспущены государственные флаги РФ и флаги Челябинской области. Учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря 2018 года из-за взрыва газа в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске произошло обрушение подъезда. На данный момент из-под завалов извлекли тела восьми человек. Судьба еще 36 жителей неизвестна.

В ГУ МЧС по региону заявили о том, что разбор завалов и поисковые работы придётся приостановить примерно на стуки. Причиной такого решения стала реальна угроза дальнейшего обрушения части здания. После того, как будут срезаны нависающие конструкции седьмого подъезда и снята опасность обрушения, поисковые работы возобновятся.