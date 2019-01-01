Магнитогорск, Челябинская область, 1 января, 2019, 12:36 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области из-за угрозы обрушения части дома принято решение о демонтаже нависающих конструкций и стены седьмого подъезда. Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что стена подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Челябинской области.

Алексей Ильин ИА Красная Весна Обрушение дома в Магнитогорске

В результате поисковые работы могут быть приостановлена на сутки. Именно столько времени может потребоваться спасателям для того, чтобы срезать нависающие конструкции. Когда угрозу обрушения устранят, то разборы завалов и поисковая операция продолжатся.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске после взрыва газа в десятиэтажном доме по улице Карла Маркса произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. 35 квартир разрушены полностью, 10 — частично. Пять человек доставлены в лечебные учреждения города. Установлено местонахождение 84 граждан.

По состоянию на 12:00 местного времени (10:00 мск) 1 января из-под завалов извлечены тела восьми погибших. Судьба 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна.