Магнитогорск, Челябинская область, 1 января, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Разбор завалов и поисковая операция в Магнитогорске на месте частичного обрушения 10-этажного дома временно приостановлена из-за угрозы дальнейшего обрушения здания. Об этом сегодня, 1 января, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Челябинской области.

74.mchs.gov.ru Разбор завалов рухнувшего дома в Магнитогорске

В МЧС заявили, что правительственная комиссия по результатам детального анализа состояния здания приняла решение о срочном демонтаже нависающих конструкций и стены седьмого подъезда.

Глава МЧС Евгений Зиничев пояснил, что если не демонтировать нависающие конструкции, при дальнейшем разборе завалов есть реальная угроза обрушения части здания.

«Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным», — сказал Зиничев.

По словам министра, чтобы демонтировать нависающие конструкции понадобятся сутки. Только после этого спасатели смогут продолжить разбор завалов и поисковую операцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 31 декабря около 6:00 по местному времени. В результатет взрыва бытового газа обрушился седьмой подъезд 12-подъездного 10-этажного многоквартирного дома. На данный момент известно о семи погибших и пяти пострадавших. Судьба 37 жильцов дома пока неизвестна.