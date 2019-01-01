Луганск, 1 января, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Трижды за прошедшие сутки была обстреляна территория Луганской Народной республики (ЛНР) украинскими боевиками. Об этом сообщает 1 января пресс-служба Народной милиции ЛНР.

ИА Красная Весна Останки снарядов

Под обстрел попали районы населённых пунктов Смелое, Лозовое, Славяносербск.

При обстрелах военнослужащими Украины применялись ручные станковые противотанковые гранатомёты СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС, крупнокалиберное и стрелковое оружие.

О жертвах и пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения информации не поступало. Также нет информации о разрушениях, либо повреждениях зданий и гражданской инфраструктуры.

Напомним, что, как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2018 года Контактная группа по Украине на переговорах в Минске смогла договориться о перемирии в Донбассе. Перемирие вступило в силу 29 декабря и тут же было нарушено украинскими боевиками. Накануне, 31 декабря, также сообщалось о нарушении режима прекращения огня военнослужащими Украины.