Санкт-Петербург, 1 января, 2019, 08:18 — ИА Регнум. Мужчина 1991 года рождения, управлявший автомобилем марки Subaru Forester, задержан по уголовному делу о наезде на пешеходов на Невском проспекте Петербурга 30 декабря 2018 года. Об этом сообщило Главное следственное управление СКР по Северной столице. Решается вопрос об избрании в отношении водителя меры пресечения и предъявлении обвинения.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодний Невский проспект

Напомним, в минувшее воскресенье на перекрестке Невского проспекта и набережной реки Фонтанки в 17:25 мск столкнулись Mercedes, который двигался по набережной, и Subaru, ехавший по Невскому проспекту. После бокового удара Mercedes вылетел на тротуар и сбил шестерых пешеходов, в том числе двоих несовершеннолетних 2005 года рождения.

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Как сообщали СМИ, водитель «Мерседеса» за год порядка 50 раз нарушал правила дорожного движения, превышая скорость. Однако вину за ДТП с тяжелыми последствиями, по версии СКР, в данном случае несёт не он, а водитель автомобиля «Субару».

Как считает следствие, подозреваемый нарушил правила дорожного движения, двигаясь на запрещающий сигнал светофора прямо по полосе, ограниченной знаком «движение направо».

Сотрудники ГСУ СКР по Санкт-Петербургу провели следственный эксперимент, изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения, назначили необходимые экспертизы.

«В рамках расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ведомстве.

Тем временем двое пострадавших в ДТП людей, в том числе один подросток, по данным на 31 декабря оставались в реанимации в тяжелом состоянии.