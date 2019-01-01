Париж, 1 января, 2019, 08:18 — ИА Регнум. Восемь человек, в из них пятеро несовершеннолетних, оказались заблокированы на неисправном аттракционе во Франции. Об этом 1 января сообщила радиостанция RTL.

FrankWinkler Парк аттракционов

Инцидент произошёл во французском городе Ренн, в парке отдыха. Люди находятся на высоте около 50 метров над землёй в одной из гондол аттракциона Bomber Max. Аттракцион вышел из строя 31 декабря около 22:30 мск.

Прибывшие на место происшествия пожарные предприняли попытку снять людей с аттракциона с помощью 30-метровой лестницы, но люди не смогли воспользоваться ею, так как для этого нужно было предварительно спуститься по «плечу» аттракциона.

Спасателями был вызван вертолёт, который поднял к заблокированным людям одного из пожарных с необходимым снаряжением.

К 06:00 мск спасателям удалось доставить на землю двух человек. Спасательная операция продолжается.

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