Санкт-Петербург, 1 января, 2019, 06:40 — ИА Регнум. Красочный новогодний салют с пляжа Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге увидели толпы горожан и туристов, встретивших первый день нового года на украшенных улицах Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодний салют 2019 в Петербурге

Многие тысячи жителей и гостей Санкт-Петербурга вышли на улицы города, чтобы встретить 2019 год. Этому способствовала ночная работа метрополитена и нескольких маршрутов наземного общественного транспорта, а также достаточно комфортная погода, с лёгким морозцем около минус двух градусов.

Кроме того, еще с вечера и до пяти часов утра главная городская магистраль — Невский проспект — стала пешеходной.

Праздничная концертная программа была организована сразу в трех точках — на Дворцовой площади, на Невском проспекте у Большого Гостиного двора и на пешеходной Малой Конюшенной улице.

Дарья Драй ИА REGNUM Гуляющие в Новый год на Невском проспекте

На главной городской площади состоялся большой концерт, в котором выступили участники популярных телевизионных песенных конкурсов и другие артисты.

Дарья Драй ИА REGNUM Уличный фейерверк

Логическим завершением праздничной ночи стал салют с пляжа Петропавловской крепости. Его огни украсили январское небо Петербурга ровно в три часа ночи.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодний салют в небе Петербурга

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», множество людей собралось на стрелке Васильевского острова, на Дворцовом и Троицком мостах, на набережных Невы, чтобы увидеть небольшое пиротехническое шоу.