Вашингтон, 1 января, 2019, 05:18 — ИА Регнум. Оторваться от отдыха и проголосовать по бюджету должны члены Демократической партии США, чтобы восстановить работу правительства, заявил американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Вернитесь из отпусков и дайте нам голоса, необходимые для безопасности границы, включая стену», — говорится в сообщении Трампа.

Напомним, в США работа правительства парализована из-за того, что не принят бюджет. Бюджет в свою очередь не согласован из-за того, что конгрессмены не договорились о расходах на стену на границе с Мексикой, которую продвигает Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский сенат отказался от рассмотрения проекта бюджета после того, как это не удалось сделать 27 декабря. Демократы решили «уехать домой», а следующее заседание провести 2 января.