Вашингтон, 1 января, 2019, 05:03 — ИА Регнум. Четыре месяца будет у американских военных, чтобы уйти из Сирии, сообщили источники в администрации президента Соединенных Штатов, пишет The New York Times.

U.S. Marine Corps Американские морские пехотинцы ведут бой на территории Сирии

Уточняется, что, беседуя с Полом Лакамерой, командующим операцией Inherent Resolve против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, американский президент Дональд Трамп сказал, что на уход из Сирии у военных США будет не менее четырех месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря Трамп заявил, что Пентагон будет медленно выводить военных из Сирии «обратно к семьям». Он подчеркнул, что сделал в Сирии то, чего никто не сделал, намекая на «победу США» над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).