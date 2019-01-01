Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом
Пхеньян, 1 января, 2019, 04:43 — ИА Регнум. В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».
Иван Шилов ИА REGNUM
Дональд Трамп и Ким Чен Ын
Об этом стало известно из новогоднего обращения Кима. Он призвал Вашингтон способствовать денуклеаризации на Корейском полуострове, приняв «встречные меры».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря Трамп заявил, что «с нетерпением ждет» новой встречи с Кимом. По его словам, в отношениях Вашингтона и Пхеньяна наблюдается прогресс.
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