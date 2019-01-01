Минск, 1 января, 2019, 04:29 — ИА Регнум. Укреплять свою государственность призвал сограждан президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем новогоднем обращении, сообщает сайт главы белорусского государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости и именно такой сохранить страну для детей и внуков», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер призвал соотечественников в новом году «сделать все, чтобы страна утопала в зелени и цветах, вдохновляла на творчество и созидание, чтобы нам всегда хотелось вернуться домой».

Он отметил, что 2019 год будет годом «тяжелого труда, побед и поражений». Лукашенко подчеркнул, что «вместе мы способны творить невозможное» и что преграды будут преодолены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в преддверии Нового Года Лукашенко побывал с визитом в Москве. Встреча с российским коллегой Владимиром Путиным длилась три с половиной часа.