Вашингтон, 1 января, 2019, 03:59 — ИА Регнум. В отставку подала пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, говорится в ее сообщении в Тwitter.

David B. Gleason Пентагон

По словам Уайт, для нее было большой честью работать рядом с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, который подал в отставку.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мэттис подал в отставку после того, как американский президент Дональд Трампа объявил о выводе контингента из Сирии. Сейчас обязанности главы Пентагона исполняет Патрик Шэнахэн.