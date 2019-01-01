Берн, 1 января, 2019, 03:43 — ИА Регнум. Швейцарский министр финансов Уэли Маурер официально вступил в должность президента страны.

International Students’ Committee Уэли Маурер

Пост президента Швейцарии Маурер будет занимать на протяжении всего 2019 года. При этом он также останется министром финансов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидатура Маурера на должность президента Швейцарии была утверждена в начале декабря.

Было также решено, что кресло министра по защите окружающей среды достанется Виоле Амерд, а министром экономики станет Карин Келлер-Суттер.