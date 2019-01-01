Киев, 1 января, 2019, 03:32 — ИА Регнум. Унижением и обманом украинцев назвал политику властей Украины третий президент этой страны Виктор Ющенко на YouTube-канале «Бегущий Банкир».

Tasnim News Agency Виктор Ющенко

Он призвал не верить тому, «о чем пишут на плакатах», отметив, что уровень жизни граждане оценивают по экономическим показателям. Над заверениями властей «останется только смеяться». Говоря об обещаниях властей снизить цены на газ, Ющенко заявил:

«Вас воспитали так, что вы этого не принимаете, ведь это — ложь, публичный обман. Другими словами — это развешивают ваше унижение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с начавшейся предвыборной кампанией на Украине (выборы состоятся 31 марта) украинский актер Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться в президенты.