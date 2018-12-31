Москва, 1 января, 2019, 02:29 — ИА Регнум. Больше 20 человек пострадали при обрушении моста в парке Горького (Москва), передает 1 января телекомпания РЕН-ТВ.

Mos.ru Каток в парке Горького

Уточняется, что после ЧП в парке госпитализированы 13 человек, всего пострадали 22 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обрушение фрагмента деревянного моста над катком в парке Горького произошло после полуночи, когда люди поздравляли друг друга с Новым годом.

Мост обрушился, потому что на нем одновременно находилось много людей. СМИ уточняют, что конструкция моста начала рушиться, когда люди на нем запели гимн.