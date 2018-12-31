Москва, 1 января, 2019, 02:18 — ИА Регнум. Мнение митрополита Рязанского и Михайловского Марка о художественном фильме «Ирония судьбы» не является мнением всех представителей РПЦ, заявил Владимир Легойда, глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, передает 1 января РБК.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР Барбара Брыльска

Комментируя высказывание митрополита Марка о фильме, который по традиции показывают в России 31 декабря, Легойда сказал, что «Ирония судьбы» — это «прекрасная и добрая новогодняя сказка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря митрополит Марк в своем обращении к прихожанам раскритиковал фильм «Ирония судьбы». Он отметил, что скрытая в глубинах ленты идея «не является положительной», и это кино пропагандирует ложные ценности.