Берлин, 1 января, 2019, 00:40 — ИА Регнум. Проблемы с миграцией и международным терроризмом предстоит решить властям Германии в новом году, заявила германский федеральный канцлер Ангела Меркель в своем новогоднем обращении, сообщает Handelsblatt.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

«Существует судьбоносный вопрос изменения климата, управление и упорядочивание миграции, борьба с международным терроризмом», — заявила Меркель.

Она подчеркнула, что эти вопросы Берлин сможет решить «лучше всего», если будет «учитывать интересы других». Меркель отметила, что ее стране пора взять на себя больше ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным агентства Deutsche Presse-Agentur, свыше трети германских граждан хотели бы досрочной отставки Меркель.