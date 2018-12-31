Москва, 31 декабря, 2018, 22:12 — ИА Регнум. По поручению секретаря челябинского регионального отделения «Единой России» объявлен сбор денежных средств среди депутатского корпуса, членов и сторонников партии, — цитирует парламентарияТАСС.

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Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких в результате трагедии: «Это невозможно принять со спокойным сердцем — ничего не подозревавшие люди в канун долгожданного праздника оказались в ужасной беде».

Как ранее Сообщало ИА REGNUM, в Магнитогорске в результате взрыва газа разрушен подъезд жилого дома. В город прибыл президент РФ Владимир Путин, на месте ЧП также находятся глава Минздрава Вероника Скворцова, заместитель полпреда президента в УФО Александр Калиберда и глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

Поисково-спасательные работы осложняются риском обрушения еще двух подъездов в пострадавшем доме, а также экстремально низкой температура воздуха.

По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, главная задача — до конца суток разобрать завалы, под которыми могут находиться люди. В пресс-службе губернатора сообщили, что работы будут вести круглосуточно.

Заместитель главы МЧС РФ Павел Барышев сказал, что аварийно-спасательные работы должны быть завершены в короткие сроки, так как «низкая температура не дает повода для раздумий».

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