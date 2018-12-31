Воронеж, 31 декабря, 2018, 22:04 — ИА Регнум. Открытие главной новогодней ёлки состоялось в Воронеже вечером 31 декабря. На главной площади города, несмотря на десятиградусный мороз, собрались тысячи воронежцев и гостей города — чтобы проводить 2018 год и встретить новый, 2019-й, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Пресс-служба администрации Воронежа Церемония открытия главной ёлки Воронежа

Праздник на главной площади города начался с концерта: на уличной сцене выступили творческие коллективы, затем состоялось новогоднее представление. Для всех желающих тут же, на площади работает каток. Здесь же работает ярмарка — все желающие могут приобрести сувениры, угощения. Ровно в 17:00 зажглась главная елка города. Праздник продолжится до глубокой ночи.

Ранее воронежцев с наступающим Новым годом и Рождеством поздравили губернатор Александр Гусев и спикер облдумы Владимир Нетесов.

«В последние дни 2018 года мы оглядываемся назад и с благодарностью вспоминаем все хорошее, что он принес. Для нашей области это было время напряженной и плодотворной работы. Каждый из нас продолжал добросовестно трудиться, любить, растить детей, воплощать свои планы и просто жить. А вместе мы создавали прочную основу для повышения благополучия региона. Вместе мы сделали прочнее экономику края, а наше общество более сознательным и активным. В последние секунды уходящего года мы обязательно загадаем, чтобы 2019 год был удачным и для области, и каждого из нас, чтобы позволил воплотить все замыслы, все мечты, все малые и большие проекты», — говорится в поздравлении.