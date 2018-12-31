Челябинск, 31 декабря, 2018, 22:01 — ИА Регнум. В связи с трагедией сопредседатели Центрального штаба ОНФ и все представители Народного фронта выражают соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия.

Onf.ru Михаил Развожаев

Руководитель Исполкома ОНФ Михаил Развожаев призвал активистов Народного фронта во всех регионах перечислить посильную помощь пострадавшим. «Безусловно, каждому пострадавшему человеку понадобится материальная помощь. Мы должны сплотиться в этой сложной ситуации и сделать все возможное, чтобы помочь нашим гражданам», — заявил Развожаев.

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Региональное отделение ОНФ в Челябинской области присоединилось к работе оперативного штаба по оказанию помощи пострадавшим.