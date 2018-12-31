Москва, 31 декабря, 2018, 21:22 — ИА Регнум. Правительственная комиссия по ликвидации последствий ЧП в южноуральском Магнитогорске начинает работу. Её создал председатель правительства России Дмитрий Медведев, сообщает телеканал «Россия 24».

Government.ru Дмитрий Медведев

Напомним, ранее указание создать такую комиссию дал президент России Владимир Путин. 31 декабря он экстренно прибыл в Магнитогорск, где спасатели до сих пор разбирают завалы на месте обрушения одного из подъездов десятиэтажного 12-подъездного жилого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря предновогоднюю тишину нарушил взрыв. В седьмом подъезде дома взорвался газ. Подъезд в итоге обрушился, осталась лишь задняя стена.

Уже известно о семерых погибших. Ещё пять человек были госпитализированы. При этом сотни человек сейчас эвакуированы из дома. Его обследуют на пригодность для дальнейшего проживания.