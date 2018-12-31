Челябинск, 31 декабря, 2018, 20:41 — ИА Регнум. В челябинском Магнитогорске возросло количество погибших при обрушении седьмого подъезда десятиэтажного жилого дома на улице Карла Маркса. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев, сообщает «Россия 24».

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По словам министра, под завалами спасатели нашли тела ещё троих человек. Напомним, ранее погибшими числились четыре гражданина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв раздался в 6:10 по местному времени 31 декабря. Затем обрушился подъезд. Пятеро человек, в том числе 13-летний подросток, были госпитализированы.

Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы. Работы будут идти и ночью.