Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря, 2018, 20:19 — ИА Регнум. В южноуральском Магнитогорске на месте обрушения части десятиэтажного жилого дома продолжаются аварийно-спасательные работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

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На месте ЧП задействованы аэромобильные группировки, кинологи, а также специалисты отрядов «Лидер» и «Центроспас». Работы будут идти круглосуточно. На разборе завалов задействованы 575 человек и 123 единицы техники.

Разбор завалов идёт в две смены по четыре часа каждая. Работу спасателей осложняют риск дальнейшего обрушения, а также мороз ниже — 20 градусов.

«Работы ведутся максимально оперативно, насколько это позволяет ситуация. Очень аккуратно приходится работать техникой, так как существует угроза обрушения стены», — отметил глава МЧС России Евгений Зиничев.

Всего в результате взрыва было разрушено 26 квартир. По данным МЧС, в них проживали 46 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 6:10 по местному времени в доме прогремел взрыв. Седьмой подъезд оказался разрушен. Четыре человека погибли, ещё пятеро госпитализированы. Судьба 35 человек до сих пор неизвестна.