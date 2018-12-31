Москва, 31 декабря, 2018, 19:31 — ИА Регнум. Военно-космические силы (ВКС) Российской Федерации в 2018 году обнаружили более 1 тыс. иностранных самолетов-разведчиков у границ страны. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

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«В 2018 году… обнаружено и обеспечено сопровождение около 1 млн воздушных объектов, — говорится в сообщении. — Из них около 3 тыс. боевых иностранных самолётов, в том числе более 1 тыс. самолётов-разведчиков».

Отмечается, что дежурные радиотехнические расчеты радиотехнических войск ежесуточно обнаруживают и сопровождают около 2,5 тыс. иностранных воздушных объектов.

Напомним, 28 декабря в Минобороны РФ сообщили, что в течение минувшей недели у границ РФ вели разведку 14 иностранных летательных аппаратов.

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