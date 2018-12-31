Екатеринбург, 31 декабря, 2018, 19:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге к Новому году построили примерно 1000 ледовых городков. Больших, как на площади 1905 года или возле Дворца культуры ВИЗа, и маленьких, вроде того, что находится на улице Академика Шварца.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ёлка

Алексей Колчин ИА REGNUM Ёлка и правительственное здание

Алексей Колчин ИА REGNUM Вечерний городок

Алексей Колчин ИА REGNUM Детвора резвится

На большинстве площадок установили искусственные ёлки. Так уж повелось с середины нулевых, что живым новогодним деревьям местные чиновники не отдают предпочтения. Искусственные обходятся бюджету дешевле во всех отношениях. Не нужно каждый год тратиться на вырубку и перевозку. Купили один раз десяток лет назад, и лежит она спокойно в надёжном месте.

Алексей Колчин ИА REGNUM В сквере у Театра драмы

Алексей Колчин ИА REGNUM Горку сделали прямо на ступеньках

Алексей Колчин ИА REGNUM Красочное оформление

Впрочем, есть и исключения. Например, живая ёлка установлена возле «Ельцин-центра». Также впервые за более чем десять лет живая лесная красавица (и даже не одна, а несколько!) украшает главный ледовый городок в самом центре Екатеринбурга.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ёлка

Алексей Колчин ИА REGNUM Серебряное копытце