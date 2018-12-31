Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря, 2018, 18:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал граждан страны, несмотря на новогодние праздники, вспомнить о трагедии в южноуральском Магнитогорске, отметить в душе для себя и погибших, и пострадавших. Об этом он заявил на совещании в оперативном штабе на месте трагедии.

Mchs.gov.ru ЧС в Магнитогорске

«Сегодня преддверие Нового года, страна отмечает приход следующего, 2019 года. На Дальнем Востоке уже начали этот праздник отмечать. Жизнь идёт своим чередом. Между тем хочу обратиться к нашим гражданам. Это в характере нашего народа. Несмотря на праздник, конечно, сегодня не лишне будет, а нужно вспомнить и погибших, и пострадавших. Отметить для себя в душе. Это в характере нашего народа», — сказал президент страны.

Также глава государства выразил соболезнования родственникам погибших и заверил пострадавших в том, что вся помощь будет им оказана. Кроме того, он посетил в больнице пострадавших и посетил место трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 31 декабря в десятиэтажном жилом доме в центре Магнитогорска произошёл взрыв газа. В результате один из подъездов обрушился, ещё два тоже получили повреждения. Четыре человека погибли. Пятеро жителей получили травмы.

Судьба около 40 граждан до сих пор неизвестна. Спасатели продолжают разбирать завалы, но им мешает мороз. Поиски будут вести круглосуточно. На месте работают порядка 1500 спасателей, в том числе из Москвы.