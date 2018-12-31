Москва, 31 декабря, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации утвердило порядок обмена информацией между Пенсионным фондом России (ПФР) и негосударственными пенсионными фонда (НПФ). Соответствующее постановление опубликовано сегодня, 31 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

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В постановлении сказано, что обмен информацией между ПФР и НПФ осуществляется с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

«Установить, что обмен информацией между негосударственным пенсионным фондом и пенсионным фондом Российской Федерацией осуществляется в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в порядке, установленном положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия», — сказано в постановлении правительства Российской Федерации.

Формат сведений, которыми будут обмениваться пенсионные фонды будут утверждаться Пенсионным фондом России по согласованию с министерством цифрового развития РФ.

Данное постановление, подписанное председателем правительства России Дмитрием Медведевым, вступит в силу с 1 января 2019 года.