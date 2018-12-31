Москва, 31 декабря, 2018, 17:36 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 31 декабря, состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и и.о. вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна.

gazprom.ru Рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и и.о. вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна

Как говорится в сообщении «Газпрома», в соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту между ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения», определяющим цену поставок газа в Армению в 2019 году, цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года составит 165 долл. за 1 тыс. куб. м.

«ЗАО «Газпром Армения» продолжит работу с соответствующими государственными органами Правительства Республики Армения по вопросу структуры внутренних тарифов на газ», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня и.о. ппремьер-министра Армении Нилол Пашинян сообщил, что 30 декабря два раза разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, и темой этих разговоров была цена газа, поставляемого Армении.

«Де-факто можем сказать, что пришли к решению на ближайшее, видимое будущее», — проинформировал Пашинян.

Представляя вкратце результат этих обсуждений он пояснил, что в поставке газа есть два звена: одно — от российской компании «Газпром» компании «Газпром Армения», а второе — от «Газпром Армения» к армянским потребителям.

По словам и.о. главы правительства, получилось так, что обе компании должны пересмотреть цены на поставку газа, и в тарифе произойдут определенные изменения, произойдет определенный рост цены. По словам главы армянского правительства, благодаря некоторым внутренним решениям для армянских потребителей изменения тарифа на газ не произойдет.

ЗАО «Газпром Армения» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром» — поставляет газ на внутренний рынок Армении. Компания также осуществляет транспортировку, хранение, распределение и реализацию газа, реконструкцию и расширение газотранспортной системы и мощностей по подземному хранению на территории республики.

Контракт на поставку российского газа между ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения» в объеме до 2,5 млрд куб. м в год действует до конца 2019 года.