Москва, 31 декабря, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации увеличило срок временного пребывания на территории России граждан Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее постановление опубликовано сегодня, 31 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

ИА Красная Весна Паспорта ДНР

В постановлении сказано, что для граждан, постоянно зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, непрерывный срок временного пребывания на территории Российской Федерации до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации.

Напомним, что ранее жители Донбасса прибывшие в Россию в порядке, не требующем получения визы, могли находится на российской территории 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток.