Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил в больнице Магнитогорска пострадавших из-за обрушения части десятиэтажного дома на улице Карла Маркса. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Ранее Владимир Путин провёл совещание в оперативном штабе на месте ЧП. Также он посетил место трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 6:10 по местному времени в жилом доме раздался взрыв. Один из подъездов разрушен.

Четыре человека погибли, ещё пятеро были госпитализированы. Судьба 35 жильцов дома, в том числе семерых детей, неизвестна. Спасатели продолжают разбирать завалы, но им мешает мороз — минус 20 градусов и ниже.