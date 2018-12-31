Вашингтон, 31 декабря, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп решил похвалить сам себя за свою политику в отношении Сирийской Арабской Республики. Соответствующее сообщение он опубликовал сегодня, 31 декабря, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Трамп считает, что его действия в Сирии был абсолютно безупречными и никто бы не смог сделать лучше. Также он в очередной раз заявил о «почти полной» победе американцев над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Если кто-нибудь кроме Дональда Трампа сделал бы то, что я сделал в Сирии, где господствовал беспредел ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда я стал президентом, он бы стал национальным героем», — пишет Трамп.

Он пояснил, что США теперь будут медленно выводить свои войска из Сирии «обратно к семьям» в то же время сражаясь с остатками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Трамп уверен, что выбранная им тактика в Сирии работает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп уже не первый раз хвастливо заявляет, что США якобы одержали победу в Сирии над террористами. Всем давно известно, что американцы в Сирии поддерживали именно террористов, пытаясь использовать их против законный властей. Когда в конфликт напрямую вмешалась Россия, то США также пришлось напрямую втянуться в Сирию, чтобы хоть как-то спасти верные им террористические группировки.

Также хорошо известно, что решающую роль в разгроме террористов в Сирии сыграли ВКС России и Сирийская арабская армия при поддержке Ирана.