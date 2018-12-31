Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря, 2018, 16:52 — ИА Регнум. В южноуральском Магнитогорске под завалами частично обрушившегося жилого дома могут находиться 35 человек. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил губернатор Борис Дубровский.

Mchs.gov.ru ЧС в Магнитогорске

Среди них семь детей, уточнил губернатор.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Но работа осложняется низкими температурами — на улице мороз порядка 20 градусов. Спасатели вынуждены использовать тепловые пушки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 6:10 по местному времени в жилом доме на улице Карла Маркса прогремел взрыв газа. Подъезд, где это случилось, разрушен. Известно о четверых погибших.

На место срочно вылетел Владимир Путин.