Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин осмотрел место ЧП в южноуральском Магнитогорске, где утром 31 декабря в результате взрыва частично обрушился многоэтажный жилой дом. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Mchs.gov.ru ЧС в Магнитогорске

Также Владимир Путин провёл совещание в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧП.

Тем временем спасатели продолжают разбирать завалы. Пока известно о четверых погибших. Пятеро человек госпитализированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 6:10 по местному времени в многоэтажке на улице Карла Маркса произошёл взрыв. Один из 12 подъездов обрушился. Жильцов соседних подъездов эвакуировали. Дом будут обследовать на пригодность для дальнейшего проживания.