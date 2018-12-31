Лондон, 31 декабря, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть сегодня, 31 декабря, на торгах на международных площадках демонстрируют рост.

Ed Schipul Буровая установка

Североморская смесь марки Brent на торгах в Лондоне выросла в цене более чем на 3%. Фьючерсные контракты на нефть Brent поставкой в марте сперва подорожали на 2,67% — до $54,63 за баррель.

Вскоре после этого нефть снова подскочила в цене — до $54,83. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 2,27% — до $46,36 за баррель.